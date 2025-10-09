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POLITIK 2026-09-03 KL. 17:00
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EU-politikern besökte Kungsbacka – kräver klimattag

Av Christina Nordwall

Politiken måste ta ett tydligare ansvar för klimatomställningen. Det lyfte EU-parlamentarikern Pär Holmgren, MP, under ett klimatsamtal på Kungsbacka torg.
– Vi som politiker måste göra det lättare för medborgarna och skapa förutsättningarna, säger han.

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