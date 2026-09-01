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NYHETER 2026-09-03 KL. 09:05

Stopp i tågtrafiken – flera avgångar ställdes in

Av Linnea Andersson

Flera avgångar ställdes in till och från Kungsbacka under torsdagsmorgonen.

Stopp i tågtrafiken – flera avgångar ställdes in

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Orsaken till påverkan på tågtrafiken är ett signalfel i Kållered.

De inställda avgångarna ersätts med buss.

– Problemen började 08.36, vi har dessvärre ingen prognos för när allt ska vara uppklarat, säger Zofia Savic, störningskoordinator på Västtrafik, strax efter klockan 9.

Klockan 09.40 var signalfelet åtgärdat och trafiken rullar som vanligt igen. Det kan dock förekomma mindre följdförseningar.



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