Stopp i tågtrafiken – flera avgångar ställdes in

Flera avgångar ställdes in till och från Kungsbacka under torsdagsmorgonen.
Orsaken till påverkan på tågtrafiken är ett signalfel i Kållered.
De inställda avgångarna ersätts med buss.
– Problemen började 08.36, vi har dessvärre ingen prognos för när allt ska vara uppklarat, säger Zofia Savic, störningskoordinator på Västtrafik, strax efter klockan 9.
Klockan 09.40 var signalfelet åtgärdat och trafiken rullar som vanligt igen. Det kan dock förekomma mindre följdförseningar.
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Varje arbetsdag på Äskhult gör Thomas Carlsson och Jessica Bergqvist en tidsresa till bondesamhället på 1800-talet. De arbetar med häst och vagn och odlar gamla lantsorter. Deras enorma arbete med restaureringen och skötseln av Äskhult har nu prisats.