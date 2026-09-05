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FOTBOLL 2026-09-06 KL. 18:31

Tölö vände och vann i Vejby

Av Thomas Östberg

Efter en tuff första kvart mot Vejby repade Tölö mod, flyttade fram positionerna och vände matchen. Att en motståndare drog på sig ett rött kort genom att skalla Theo Olsen bidrog till scenförändringen.

Tölö vände och vann i Vejby
Markus Kairouz gjorde ett av Tölös mål (arkivbild). Foto: Christian Johansson

– En händelserik och bra match som vi vinner, sammanfattar Tölö IF:s tränare Oscar Wretling.

Men inledningen var minst sagt tuff för Tölö. Vejbyspelarna kom ut fulladdade, satte hög press, sprang mycket och hade dessutom medvind. Ledningsmålet kom efter 20 minuter.

– Det var rättvist i det läget. Vi var lite stressade och de spelade bättre. Men vi tog oss samman och lyckades ta oss ur pressen och bli lite mer offensiva, säger Oscar Wretling.

Efter en halvtimme kom utdelningen när Oskar Käll kvitterade. Och bara fyra minuter senare inträffade något som fick stor påverkan på matchen och hemmalagets möjligheter att orka spela med press. Vejbyspelaren Edvin Nilsson skallade Theo Olsen och fick rött kort.

– Det skapade ett lugn i vårt spel och i paus snackade vi i hop oss om hur vi skulle bli än mer offensiva och utnyttja kanterna. Det gav resultat och Markus Kairouz kunde göra ett ledningsmål bara ett par minuter in i andra halvlek, säger Oscar Wretling.

När Pontus Delin utökade till 1–3 med tio minuter kvar gick den sista luften ur det decimerade Vejby.

Genom segern håller Tölö avståndet ner till Gislaved på den negativa kvalplatsen.

– Det blir nog en kamp oss emellan hela vägen. Men vår fina hösttrend inger hopp. Just nu är vi ett bra lag som släpper in få mål och har börjat göra fler framåt, säger Oscar Wretling.

FOTBOLL: DIVISION 3

VEJBY IF – TÖLÖ IF

MATCHFAKTA

Vejby IF – Tölö IF 1 – 3 (1–1)

1–0 (21), 1–1 (30) Oskar Käll, 1–2 (48) Markus Kairouz, 1–3 (80) Pontus Delin



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