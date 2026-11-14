Norra Halland - Kungsbackas största tidning
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NYHETER 2026-11-15 KL. 18:45
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Duons oväntade hyllning: Tatuerade in krogen på armen

Av Eric Andersson

Det är väl inte?!
Jo, det är det banne mig!
Alma Robertsson och Cornelia Hamberg har tatuerat in Kings Hills på armarna.
Vad hände här egentligen?

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