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DEBATT 2026-11-16 KL. 16:00

Debatt: Det finns också en annan bild av Gib

Debatt: Det finns också en annan bild av Gib

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Debatten om Gemensamma insats- och bemanningsenheten har varit intensiv. Jag förstår att förändringar väcker frågor och frustration när de påverkar vardagen. Men det finns också en annan bild som behöver komma fram.

Jag har varit med och byggt upp den gemensamma insats- och bemanningsenheten, Gib, sedan hösten 2024. Det är ett arbete jag är stolt över, inte minst tack vare våra medarbetare.

Från början fanns en tydlig tanke: att samla kompetensen inom bemanning, schema och insatsplanering under en gemensam ledning. När behoven av vård och omsorg förändras behöver vi hitta hållbara arbetssätt för att möta framtidens utmaningar. Vi behöver använda resurserna klokt, skapa trygghet för omsorgstagarna och ge chefer mer tid att vara chefer.

Har allt fungerat som vi tänkt? Nej. Vi har mött svårigheter och behövt tänka om. Under piloten hade vi daglig kontakt med verksamheterna för att hitta lösningar. Jag har också arbetat nära förvaltningsledningen och upplevt en tydlig vilja att skapa trygghet och goda förutsättningar för förändringen. Arbetet fortsätter.

Men har vi redan glömt varför förändringen behövdes? Problemen med bemanning, planering och arbetsbelastning uppstod inte med Gib. De fanns långt innan och var en viktig anledning till att vi behövde tänka nytt. Att förändra är inte enkelt, men att fortsätta som tidigare var inte heller någon lösning.

Det som berör mig mest är att mina medarbetares arbete sällan syns. Bakom Gib finns stor kompetens och stort engagemang. Mitt i alla skriverier om medarbetare och chefer som lämnar Vård & Omsorg vill jag lyfta en annan bild: På Gib har vi låg personalomsättning. Sedan starten har bara två medarbetare slutat. Det är jag stolt över, särskilt eftersom vi byggt upp en ny verksamhet mitt i ett omfattande förändringsarbete.

Jag vet att det finns olika upplevelser av förändringen och att alla behöver få komma till tals. Men låt oss också se det arbete som görs, engagemanget bakom och viljan att förbättra.

För det finns också en annan bild av Gib. Det här är min.

Jonna Gustavsson,

enhetschef, gemensamma insats- och bemanningsenheten



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