Ungdomar stökade vid stationen – polis ryckte ut

Av Johanna Simonsson

Hög musik, alkohol och stök fick polisen att rycka ut på lördagskvällen.



Polisen ryckte ut efter larm om att ungdomar stökade vid Åsa station. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det var vid 23-tiden som polisen larmades till Åsa station.

– Inringaren beskrev att det var ett gäng ungdomar som spelade hög musik, drack alkohol och stökade. Personen ville att vi skulle kontrollera det, säger Adam Samara, polisens presstalesperson i region Väst.

Polisen åkte dit och det resulterade i en anmälan om olovlig körning.

– Det var i samband med att vi kontrollerade en A-traktor. Föraren var en man i övre tonåren.