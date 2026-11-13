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Ungdomar stökade vid stationen – polis ryckte ut

Av Johanna Simonsson

Hög musik, alkohol och stök fick polisen att rycka ut på lördagskvällen.

Ungdomar stökade vid stationen – polis ryckte ut
Polisen ryckte ut efter larm om att ungdomar stökade vid Åsa station. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det var vid 23-tiden som polisen larmades till Åsa station.

– Inringaren beskrev att det var ett gäng ungdomar som spelade hög musik, drack alkohol och stökade. Personen ville att vi skulle kontrollera det, säger Adam Samara, polisens presstalesperson i region Väst.

Polisen åkte dit och det resulterade i en anmälan om olovlig körning.

– Det var i samband med att vi kontrollerade en A-traktor. Föraren var en man i övre tonåren.



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