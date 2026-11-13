Ungdomar stökade vid stationen – polis ryckte ut

Hög musik, alkohol och stök fick polisen att rycka ut på lördagskvällen.
Det var vid 23-tiden som polisen larmades till Åsa station.
– Inringaren beskrev att det var ett gäng ungdomar som spelade hög musik, drack alkohol och stökade. Personen ville att vi skulle kontrollera det, säger Adam Samara, polisens presstalesperson i region Väst.
Polisen åkte dit och det resulterade i en anmälan om olovlig körning.
– Det var i samband med att vi kontrollerade en A-traktor. Föraren var en man i övre tonåren.
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”Väldigt synd att cp har fått en så negativ klang”
Under förlossningen fick familjens dotter Emilia en stroke. Komplikationerna efter detta blev svåra och efter några månader fick hon diagnosen cerebral pares, mer känt som cp. Nu vill familjen förändra synen på diagnosen, den negativa klangen på uttrycket och upplysa fler om vad det faktiskt innebär.