Norra Halland - Kungsbackas största tidning
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NYHETER 2026-11-16 KL. 13:58
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Nu tas gatstenen bort på centrala gatan

Av Joel Johansson

För den som promenerat förbi Kungsbacka torg under måndagen har man kunnat se en grävmaskin och gatstenar som lyfts bort i ena hörnet av torget. NH sprang bort för att kolla till projektet.

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