Molnigt väder väntar – då kan solen komma

Av Johanna Simonsson

Molnen ser ut att dominera himlen – men det finns hopp om lite sol under tisdagen.



Det väntas en hel del moln under tisdagen.

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Regnet hänger kvar i Kungsbacka under natten till tisdag.

– Det drar bort tidigt på morgonen. Därefter väntar uppehåll men en hel del moln, säger Amanda Bengtsson, meteorolog på SMHI.

Det kan spricka upp och bli en liten lucka i molntäcket mitt på dagen.

– Temperaturen väntas ligga på mellan två och fem plusgrader som mest, säger meteorologen.

I början av veckan kommer moln och tidvis regn att dominera.

– Mot slutet av veckan kan det däremot bli en del sol.