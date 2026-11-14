Molnigt väder väntar – då kan solen komma

Molnen ser ut att dominera himlen – men det finns hopp om lite sol under tisdagen.
Regnet hänger kvar i Kungsbacka under natten till tisdag.
– Det drar bort tidigt på morgonen. Därefter väntar uppehåll men en hel del moln, säger Amanda Bengtsson, meteorolog på SMHI.
Det kan spricka upp och bli en liten lucka i molntäcket mitt på dagen.
– Temperaturen väntas ligga på mellan två och fem plusgrader som mest, säger meteorologen.
I början av veckan kommer moln och tidvis regn att dominera.
– Mot slutet av veckan kan det däremot bli en del sol.
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