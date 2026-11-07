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SPORT 2026-11-15 KL. 17:11
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Trots segersviten: Pirates längtade efter uppehållet

Av Christian Johansson

Nio raka segrar har Onsala Pirates radat upp.
Så varför menar tränaren Chris Klacker att uppehållet nu kommer perfekt?

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