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NYHETER 2026-11-16 KL. 12:15
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Flera stora projekt ska ge tryggare elförsörjning i Halland

Av Christina Nordwall

Genom att vädersäkra och förstärka elnätet i Halland ska energibolaget skapa tryggare elleveranser och mer kapacitet för framtidens elbehov. Flera satsningar pågår.
– Att gräva ner lokalnätet och byta till markkabel är den i särklass viktigaste åtgärden, speciellt på västkusten, säger Elina Jansson, presstalesperson på Ellevio.

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