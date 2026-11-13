Fler lämnar Kungsbacka – befolkningen minskar

Av Linnea Andersson

För första gången på nästan två år minskar Kungsbackas befolkning. Under sommaren valde fler att lämna kommunen än att flytta hit.



Foto: Christina Nordwall

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

I slutet av september bodde 86 512 personer i Kungsbacka kommun. Det är 30 färre än vid slutet av andra kvartalet, visar SCB:s senaste siffror.

Senast befolkningen minskade var under fjärde kvartalet 2024.

Under juli, augusti och september flyttade 1 112 personer till Kungsbacka, medan 1 143 personer flyttade härifrån. Det är ett trendbrott jämfört med hur det sett ut under större delen av 2000-talet. Sedan seklets början har inflyttningen överstigit utflyttningen under nästan alla kvartal.

De flesta som flyttade till Kungsbacka kom från kommuner utanför Halland. Även åt andra hållet gick flyttlassen oftast till kommuner utanför länet.

Födelse- och dödstalen låg nära varandra under kvartalet. Det föddes 178 barn, medan 180 personer avled.

I Halland som helhet växer befolkningen. Under tredje kvartalet blev hallänningarna knappt 130 fler och länet hade vid periodens slut 346 631 invånare.