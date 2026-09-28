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NYHETER 2026-09-30 KL. 13:30

Två till sjukhus efter att bil kört av vägen

Av Johanna Simonsson

Efter att en bil kört av vägen under onsdagsmorgonen fördes två personer till sjukhus.

Två till sjukhus efter att bil kört av vägen
Två personer har förts till sjukhus efter en olycka. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Singelolyckan inträffade vid 08-tiden på Gottskärsvägen.

– Det är en bil som har kört av vägen, säger Jens Andersson, polisens presstalesperson i region Väst.

Både föraren och passageraren fördes till sjukhus för kontroll.

– Det verkar röra sig om ett sjukdomsfall. Det finns ingen misstanke om brott.



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