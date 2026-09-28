Två till sjukhus efter att bil kört av vägen

Efter att en bil kört av vägen under onsdagsmorgonen fördes två personer till sjukhus.
Singelolyckan inträffade vid 08-tiden på Gottskärsvägen.
– Det är en bil som har kört av vägen, säger Jens Andersson, polisens presstalesperson i region Väst.
Både föraren och passageraren fördes till sjukhus för kontroll.
– Det verkar röra sig om ett sjukdomsfall. Det finns ingen misstanke om brott.
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