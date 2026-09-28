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NYHETER 2026-09-30 KL. 12:22
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Så håller du vildsvinen ute – tips från experten

Av Joel Johansson

Alla har nog någon gång sett vad ett gäng vildsvin kan göra med en trädgård. Men det finns sätt att stoppa dem. Christer Börjesson på Fjärås Lantmanna ger därför några tips på hur man stänger ute svinen.

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