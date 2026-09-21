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HANDBOLL 2026-09-29 KL. 20:00

Podd: Aranäskaptenens sanningar inför säsongen

Av Christian Johansson

I det tolfte avsnittet gästas vi av HK Aranäs lagkapten Anna Heed inför säsongspremiären. Hon berättar bland annat om vad som gick snett under fjolåret, vad man kan förvänta sig av det nybyggda laget i år och varför hon gått ner i träningsmängd.

Podd: Aranäskaptenens sanningar inför säsongen
Foto: AI-genererad bild

HANDBOLL. Imorgon kastar HK Aranäs i gång säsongen när Kroppskultur kommer till Kungsbacka Sporthall. Anna Heed gästade NH:s sportpodd Avbytarbänken inför premiären för att dels(motvilligt) prata om vad som gick fel under förra säsongen som slutade i degradering, men även blicka framåt mot när ett helt nytt Aranäs går in i säsongen.

Hon berättar dessutom vem i laget som får mest böter, vem som ogillar Tiktok-klippen mest och varför hon har gått ner i träningsmängd.



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