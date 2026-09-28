Så ska hotade fiskarter räddas vid Rolfsån

Rolfsån är en viktig livsmiljö för flera hotade arter. Men fisk och andra vattenlevande djur har haft svårt att ta sig förbi på grund av en vägbro över ån. Det har försämrat deras förutsättningar för att leka och växa upp och nu har åtgärder vidtagits för att råda bot på det.
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