Bil voltade på E6 – vägen stängdes av

Av Linnea Andersson

En bil voltade och låg upp och ner på E6. Trafiken stängdes delvis av i södergående riktning.



TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Olyckan har inträffat på E6 vid Kallebäcksmotet. Initialt stängdes trafiken av i båda filerna i södergående riktning. Ganska snart kunde dock en av filerna öppna för trafik.

Polis och bärgare är på plats vid olyckan. Räddningstjänsten har lämnat.

Uppdatering 14.50: Polisen har nu lämnat platsen. Ingen är skadad och det finns ingen misstanke om brott.