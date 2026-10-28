Bil voltade på E6 – vägen stängdes av

En bil voltade och låg upp och ner på E6. Trafiken stängdes delvis av i södergående riktning.
Olyckan har inträffat på E6 vid Kallebäcksmotet. Initialt stängdes trafiken av i båda filerna i södergående riktning. Ganska snart kunde dock en av filerna öppna för trafik.
Polis och bärgare är på plats vid olyckan. Räddningstjänsten har lämnat.
Uppdatering 14.50: Polisen har nu lämnat platsen. Ingen är skadad och det finns ingen misstanke om brott.
"Målet är att skrämma besökarna ganska rejält"
✔ Pikarna hemifrån ✔ "Alla jävla silverplatser" ✔ Återkomsten i Häcken
✔ Allt-i-allo-rollen ✔ Ville gå till moderklubben ✔ Framtiden
✔ Därför lämnar tränaren ✔ Han tar över ✔ Profilens framtid
Från ett paradis till ett annat. Linn Fröjd Johnsen har landat hemma i Kungsbacka efter inspelningarna av dokusåpan Paradise hotel.