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NYHETER 2026-10-29 KL. 21:30
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Ungdomarna förvandlar Fyren till en hemsökt cirkus

Av Jenny Segergren

En spöklik cirkus med spådam, clowner och lindansöser. Det kommer besökarna mötas av när ungdomar anordnar ryslig spökvandring på kulturhuset Fyren.

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