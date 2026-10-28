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NYHETER 2026-10-29 KL. 06:55
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Åtalas: "Extrapappa" bad tonåring om sex på Snapchat

Av Sven Lundstedt

En man i 40-årsåldern, bosatt i Kungsbacka kommun, åtalas för sexuellt ofredande efter att ha bett en bekant i övre tonåren om sex. Flickan hade betraktat mannen som sin "extrapappa".

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