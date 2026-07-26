Nu har du chansen att synas i succéserien

Vill du synas i tv-rutan och vara med i samma serie som den framgångsrike skådespelaren från Kullavik? Nu har du chansen.
SVT-serien Hundarna, som kretsar kring en advokatbyrå, har gjort succé och inte minst Kitt Walker Johansson som är uppvuxen i Kullavik. Han gör rollen som advokaten Oscar Winge. ”All potential fanns där, så det var inte chockartat”, sa han om seriens genomslag i en intervju i Norra Halland i april.
Nu är det snart dags för inspelning av säsong 2, i Göteborg med omnejd. Inspelningarna kommer att äga rum under perioden september-december. Och vill du synas tillsammans med Kitt Walker Johansson och gänget så söks det nu efter statister till serien.
Åldersspannet är minst sagt brett, det söks statister i åldrarna 18-100 år och för insatsen belönas statisterna med 500 kronor. Kanske får vi ännu mer Kungsbacka-anknytning i säsong 2.
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Kanske har du hört honom i P4 när han varnar för storm och oväder. Eller så har du läst när han berättar om helgens väder i NH. Med 35 år på SMHI är Kungsbackabon en av Sveriges mest erfarna meteorologer. – Det mest intressanta är när det blir väldigt markanta väderskiften som går väldigt snabbt. När man lyckas förutsäga det så gör man verkligen skillnad som meteorolog, säger Torbjörn Simann.