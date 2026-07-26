Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Logga in Prenumerera
KULTUR & NÖJE 2026-08-13 KL. 12:51

Nu har du chansen att synas i succéserien

Av Stefan Pettersson

Vill du synas i tv-rutan och vara med i samma serie som den framgångsrike skådespelaren från Kullavik? Nu har du chansen.

Nu har du chansen att synas i succéserien
Nu söks det statister till Hundarna 2. Pressfoto: Sang, SVT/Anders Nicander

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

SVT-serien Hundarna, som kretsar kring en advokatbyrå, har gjort succé och inte minst Kitt Walker Johansson som är uppvuxen i Kullavik. Han gör rollen som advokaten Oscar Winge. ”All potential fanns där, så det var inte chockartat”, sa han om seriens genomslag i en intervju i Norra Halland i april.

Nu är det snart dags för inspelning av säsong 2, i Göteborg med omnejd. Inspelningarna kommer att äga rum under perioden september-december. Och vill du synas tillsammans med Kitt Walker Johansson och gänget så söks det nu efter statister till serien.

Åldersspannet är minst sagt brett, det söks statister i åldrarna 18-100 år och för insatsen belönas statisterna med 500 kronor. Kanske får vi ännu mer Kungsbacka-anknytning i säsong 2.



LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I KULTUR & NÖJE

Premium | KULTUR & NÖJE 2026-08-14 KL. 19:00
50 låtar på ett år – nu prisas han för sin musik
KULTUR & NÖJE 2026-08-14 KL. 17:00
Nöjeskrönika: När vi plötsligt blir bättre än proffsen
KULTUR & NÖJE 2026-08-13 KL. 12:51
Nu har du chansen att synas i succéserien
Premium | KULTUR & NÖJE 2026-08-11 KL. 20:00
Musikalen till Kungsbacka – kända visor tolkas på teatern
Premium | KULTUR & NÖJE 2026-08-04 KL. 20:00
Populära glasscaféet rankas bland de bästa i landet
Premium | KULTUR & NÖJE 2026-08-04 KL. 19:00
Nya fynd: Hunehals borg är äldre än man trott
Premium | KULTUR & NÖJE 2026-07-30 KL. 19:00
82 års skillnad mellan äldst och yngst i sommarteater
Premium | KULTUR & NÖJE 2026-07-29 KL. 19:00
Cirkus på schemat för sommarskolan i Åsa
Premium | KULTUR & NÖJE 2026-07-28 KL. 19:00
Minivilla med söderaltan lockade många nyfikna
Premium | KULTUR & NÖJE 2026-07-26 KL. 16:45
Grålle-traktorn får gott om kärlek av entusiasterna

Fler nyheter

MEST LÄSTA KULTUR & NÖJE

KULTUR & NÖJE 2026-08-13 KL. 12:51
Nu har du chansen att synas i succéserien
Premium | KULTUR & NÖJE 2026-08-14 KL. 19:00
50 låtar på ett år – nu prisas han för sin musik
KULTUR & NÖJE 2026-08-14 KL. 17:00
Nöjeskrönika: När vi plötsligt blir bättre än proffsen

Fler nyheter

Nyheter: Flera anmälningar om falska biljetterNyheter: Husvagn har vält på E6 – stor trafikpåverkanValet: Nu blir röstkorten digitalaNyheter: Sommarvärmen slår till – men snart vänder vädret
Aranäsprofilen om att vända hem till Sverige
HANDBOLL 2026-08-14 KL. 20:00
Premium

Aranäsprofilen om att vända hem till Sverige

✔ Kontakten med moderklubben ✔ Fiaskot i Danmark ✔ Varför det blev Blekinge

TV-klipp och nyheter

50 låtar på ett år – nu prisas han för sin musik
2026-08-14 KL. 19:00
Premium

50 låtar på ett år – nu prisas han för sin musik

Efter problemen vid skolan – vägen blir bussfil
2026-08-14 KL. 12:00
Premium

Efter problemen vid skolan – vägen blir bussfil

Svinstall blev ateljé – nu målar 71-åringen varje dag
2026-08-14 KL. 18:00
Premium

Svinstall blev ateljé – nu målar 71-åringen varje dag

Nöjeskrönika: När vi plötsligt blir bättre än proffsen
2026-08-14 KL. 17:00

Nöjeskrönika: När vi plötsligt blir bättre än proffsen

Flera anmälningar om falska biljetter
NYHETER 2026-08-14 KL. 16:30
Premium

Flera anmälningar om falska biljetter

Krönika: Ta chansen och tyck till
KRÖNIKOR 2026-08-14 KL. 16:00

Krönika: Ta chansen och tyck till

Husvagn har vält på E6 – stor trafikpåverkan
NYHETER 2026-08-14 KL. 15:44

Husvagn har vält på E6 – stor trafikpåverkan

Debatt: Alliansen och SD sitter lugnt i ”båten”
DEBATT 2026-08-14 KL. 14:00

Debatt: Alliansen och SD sitter lugnt i ”båten”

Nu blir röstkorten digitala
NYHETER 2026-08-14 KL. 13:15
Premium

Nu blir röstkorten digitala

Sommarvärmen slår till – men snart vänder vädret
NYHETER 2026-08-14 KL. 12:30
Premium

Sommarvärmen slår till – men snart vänder vädret

Kraftig ökning av tillbud inom vården: ”Stort mörkertal”
NYHETER 2026-08-14 KL. 11:30
Premium

Kraftig ökning av tillbud inom vården: ”Stort mörkertal”

Tölö värvar från Åsa – jagar fler spelare
SPORT 2026-08-14 KL. 11:09
Premium

Tölö värvar från Åsa – jagar fler spelare

Debatt: Se individen bakom statistiken
DEBATT 2026-08-14 KL. 10:00

Debatt: Se individen bakom statistiken

Oklippt kulle väcker ilska bland boende: ”Bedrövligt”
NYHETER 2026-08-14 KL. 07:30
Premium

Oklippt kulle väcker ilska bland boende: ”Bedrövligt”

Krögare åtalas för grova brott – 2,7 miljoner inte bokförda
NYHETER 2026-08-14 KL. 06:45
Premium

Krögare åtalas för grova brott – 2,7 miljoner inte bokförda

Rekordmånga går till val för första gången
NYHETER 2026-08-13 KL. 21:15
Premium

Rekordmånga går till val för första gången

De vill få fler unga att engagera sig i politiken
POLITIK 2026-08-13 KL. 20:45
Premium

De vill få fler unga att engagera sig i politiken

Trevligt mingel invigde nya matbaren
NYHETER 2026-08-13 KL. 20:00
Premium

Trevligt mingel invigde nya matbaren

Fick löfte om en cykel – då cyklade nioåringen 21 mil
NYHETER 2026-08-13 KL. 19:00
Premium

Fick löfte om en cykel – då cyklade nioåringen 21 mil

Avslöjar: Duon lämnar OBK för seriekonkurrent
FOTBOLL 2026-08-13 KL. 15:00
Premium

Avslöjar: Duon lämnar OBK för seriekonkurrent

Debatt: Skamlöst mot dödssjuka
DEBATT 2026-08-13 KL. 14:00

Debatt: Skamlöst mot dödssjuka

Lugnande besked från tränaren inför cupen
HANDBOLL 2026-08-13 KL. 13:30
Premium

Lugnande besked från tränaren inför cupen

Nu har du chansen att synas i succéserien
KULTUR & NÖJE 2026-08-13 KL. 12:51

Nu har du chansen att synas i succéserien

Brinnande bil på E6 misstänks vara stulen
NYHETER 2026-08-13 KL. 12:19

Brinnande bil på E6 misstänks vara stulen

Duon bakom Äskhults by får fint pris:
NYHETER 2026-08-13 KL. 11:30
Premium

Duon bakom Äskhults by får fint pris: "Historiskt titthål"

Front stulen från bil – flera fall på kort tid
NYHETER 2026-08-13 KL. 10:44

Front stulen från bil – flera fall på kort tid

Debatt: Ändra inte på busslinje 732
DEBATT 2026-08-13 KL. 10:00

Debatt: Ändra inte på busslinje 732

Bil helt övertänd på E6 – vägen stängdes av
NYHETER 2026-08-13 KL. 07:30

Bil helt övertänd på E6 – vägen stängdes av

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Premium | HANDBOLL 2026-08-14 KL. 20:00
Aranäsprofilen om att vända hem till Sverige
Premium | KULTUR & NÖJE 2026-08-14 KL. 19:00
50 låtar på ett år – nu prisas han för sin musik
Premium | FAMILJ 2026-08-14 KL. 18:00
Svinstall blev ateljé – nu målar 71-åringen varje dag
KULTUR & NÖJE 2026-08-14 KL. 17:00
Nöjeskrönika: När vi plötsligt blir bättre än proffsen
Premium | NYHETER 2026-08-14 KL. 16:30
Flera anmälningar om falska biljetter
KRÖNIKOR 2026-08-14 KL. 16:00
Krönika: Ta chansen och tyck till
NYHETER 2026-08-14 KL. 15:44
Husvagn har vält på E6 – stor trafikpåverkan
DEBATT 2026-08-14 KL. 14:00
Debatt: Alliansen och SD sitter lugnt i ”båten”
Premium | NYHETER 2026-08-14 KL. 13:15
Nu blir röstkorten digitala
Premium | NYHETER 2026-08-14 KL. 12:30
Sommarvärmen slår till – men snart vänder vädret
Premium | NYHETER 2026-08-14 KL. 12:00
Efter problemen vid skolan – vägen blir bussfil
Premium | NYHETER 2026-08-14 KL. 11:30
Kraftig ökning av tillbud inom vården: ”Stort mörkertal”

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Möt Kungsbackas egen meteorolog – 35 år på SMHI

Möt Kungsbackas egen meteorolog – 35 år på SMHI

Kanske har du hört honom i P4 när han varnar för storm och oväder. Eller så har du läst när han berättar om helgens väder i NH. Med 35 år på SMHI är Kungsbackabon en av Sveriges mest erfarna meteorologer. – Det mest intressanta är när det blir väldigt markanta väderskiften som går väldigt snabbt. När man lyckas förutsäga det så gör man verkligen skillnad som meteorolog, säger Torbjörn Simann.


Besökadress: Kyrkogatan 2-4, Kungsbacka
Postadress: Box 104 20, 434 24 Kungsbacka

Växel: 0300-10175

VD, chefredaktör och ansvarig utgivare:
Stefan Pettersson
Tel: 0300-52 13 55
stefan.pettersson@norrahalland.se

Redaktionen:
Tel: 0300-101 75
redaktionen@norrahalland.se

Prenumeration:
Tel: 0300-101 75
prenumeration@norrahalland.se

Annonsering:
Tel: 0300-101 75
annons@norrahalland.se

Nyheter
Sport
Nöje & Kultur
Familj
Åsikter

Kundservice
Prenumerera
Skicka in
Mervärdet
Annonser
Köpvillkor
GDPR

© 2026 Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Allt material på Norra Halland - Kungsbackas största tidning är skyddat enligt upphovsrättslagen.