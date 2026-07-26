Nu har du chansen att synas i succéserien

Av Stefan Pettersson

Vill du synas i tv-rutan och vara med i samma serie som den framgångsrike skådespelaren från Kullavik? Nu har du chansen.



Nu söks det statister till Hundarna 2. Pressfoto: Sang, SVT/Anders Nicander

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

SVT-serien Hundarna, som kretsar kring en advokatbyrå, har gjort succé och inte minst Kitt Walker Johansson som är uppvuxen i Kullavik. Han gör rollen som advokaten Oscar Winge. ”All potential fanns där, så det var inte chockartat”, sa han om seriens genomslag i en intervju i Norra Halland i april.

Nu är det snart dags för inspelning av säsong 2, i Göteborg med omnejd. Inspelningarna kommer att äga rum under perioden september-december. Och vill du synas tillsammans med Kitt Walker Johansson och gänget så söks det nu efter statister till serien.

Åldersspannet är minst sagt brett, det söks statister i åldrarna 18-100 år och för insatsen belönas statisterna med 500 kronor. Kanske får vi ännu mer Kungsbacka-anknytning i säsong 2.