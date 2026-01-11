Ambulansinsats för pojke och nattlig plånbokshjälte hyllas

Ambulanspersonal som lugnade och hjälpte en liten pojke med andningssvårigheter, koordinatorer på Tjolöholms slott som hyllas för sitt arbete och en taxichaufför som körde tillbaka en borttappad plånbok mitt i natten är några av händelserna som hyllas i dagens ros. Däremot får cyklister med hundar, styrande inom äldreomsorgen och motståndare till Onsalavägen ris.



Ambulanspersonal, Tjolöholm och Bergsala är några av de som nämns i rosorna. Foto: AI-genererad bild

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

DAGENS ROS

DEN STÖRSTA bukett rosor till ambulanspersonalen som med så otroligt professionellt och vänligt bemötande tog hand om vår son Noel när han plötsligt fick andningssvårigheter söndag 24 maj. Tryggheten vi kände var enorm. Och tack för det fina mjukdjur som Noel fick av er, det sover han nu med på natten. Stort tack.

Vänligaste hälsningar Pontus, Louise och Noel

ETT GIGANTISKT rosfång till de kvarvarande ”koordinatorerna” på Tjolöholms slott som under den pågående kraftiga omorganisationen alltid möter eller svarar oss trofasta besökare med ett leende och hög kompetens. Mer stolthet i yrket har man sällan skådat. Vi är många som ser er och ert arbete. Ni behövs sannerligen för vårt vackra och unika kulturminne! En extra ros till Anna-Therese för otroligt proffesionellt ledarskap för de timanställda genom de stökiga åren.

Daglig besökare och förälder

EN GRANN ros till psykoterapeuten Anna på vårdcentralen Kungsbacka för ditt fina arbete med vår son.

Tacksamma föräldrar

ATT LOTTERNA tog slut och att det blev lång kö på poängpromenaden på vår Apelrödsdag är verkligen inte underligt, efter att vi sett prisborden och lotterivinsterna. Tack alla sponsorer för ert stöd till föreningen och vår verksamhet.

Onsala PRO

DAGENS ROS till den vänlige herren på Bergsala som hjälpte mig med en kontakt till ett gammalt Nintendospel. Tack!

Michael

TACK IMAD i taxi 4113, du är värd din vikt i guld. Du körde mig från Kungsbacka station och hem och när jag kom in upptäckte jag att jag hade tappat min plånbok i bilen. Jag ringde Taxi Kungsbacka och fick veta att du var på väg till Göteborg för hämtning. En halvtimma senare ringde du och sa att du hittat den och att du skulle komma vägen om mig. Klockan ett på natten kom du och jag fick min plånbok. Så lycklig jag blev. Dessutom ville du inte ha någon ersättning. Stort tack.

Anita

DAGENS ROS till skolsköterskan på Älvsåkersskolan. Så mänskligt och proffsigt agerande som tar sig sån tid att stötta barn i en svår situation. Genom att vara lugn, glad och med ett enormt tålamod har du för all framtid förändrat situationen. En sån fin människa önskar jag allt härligt i världen, tack för att du finns!

En stolt mamma

JAG VILL GE dagens ros till Helen på Farmartjänst som jobbade på Slåttervägen, släppte allt och skjutsade mig till akuten i Kungsbacka fredagen den 29 maj då jag drabbats av kraftigt näsblod. Jag skickades vidare till Halmstad och kärlet som spruckit blev fixat samma kväll. Tack.

Helen

ROSOR TILL Stenblommans vårdcentral som har en mycket intressant föreläsningsserie om hälsofrågor: smärta, sömn, KBT med mera.

Loppan

DAGENS RIS

ALLT OFTARE ser man folk som cyklar med sin hund i Kungsbacka, dagens ris till er. I morse såg jag en kvinna cykla med en väldig fart med en liten hund kopplad bredvid sig i vanligt koppel! Hunden fick springa så fort benen bar för att ’hänga med’ så att säga och det såg verkligen inte bra ut för den lilla hunden. Jag fick tyvärr ingen chans att hinna påkalla uppmärksamhet till cyklisten. Jag blev väldigt illa berörd å hundens vägnar och hade garanterat anmält detta om jag kunnat.

”Upprörande”

DAGENS STÖRSTA ris till styrande i äldreomsorgen, som låter fulldelegerade undersköterskor sitta som dagansvariga i privata kläder hela dagarna. Varför tog man bort kooordinatorerna? Och placerade dom i Kungsbacka? När dom måste ersättas med dagansvarig? Sedan gnäller äldreomsorgen att man har ont om undersköterskor. Hur får ni den ekvationen att gå ihop?

En uska i kommunen

DAGENS DUBBELRIS till motståndare av att nya Onsalavägen byggs. Den är helt nödvändig, speciellt för alla som drabbas av dom enorma köer som bildas varje vardag på morgon och eftermiddag.

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