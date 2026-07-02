Olycka på E6 orsakar köer

En trafikolycka mellan två fordon har inträffat på E6 under söndagseftermiddagen.
Bilarna ska ha krockat norr om Fjärås och det är trafiken i norrgående riktning som påverkas. Olyckan ska ha inträffat någon gång efter 16.00 på söndagseftermiddagen.
Räddningstjänsten har inte fått larm om olyckan vilket tyder på att den är av mindre omfattning. Det ska vara två personbilar som är inblandade.
Men enligt en NH-läsare är det långa köer som sträcker sig förbi Fjärås medan olyckan klaras upp.
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Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.