Olycka på E6 orsakar köer

Av Ronny Karlsson

En trafikolycka mellan två fordon har inträffat på E6 under söndagseftermiddagen.



TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Bilarna ska ha krockat norr om Fjärås och det är trafiken i norrgående riktning som påverkas. Olyckan ska ha inträffat någon gång efter 16.00 på söndagseftermiddagen.

Räddningstjänsten har inte fått larm om olyckan vilket tyder på att den är av mindre omfattning. Det ska vara två personbilar som är inblandade.

Men enligt en NH-läsare är det långa köer som sträcker sig förbi Fjärås medan olyckan klaras upp.