Just nu: Skräp på väg 158 – stor trafikpåverkan

Av Jenny Segergren

Skräp på vägbanan orsakar stor trafikpåverkan på väg 158 under måndagseftermiddagen.



Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det är mellan Lindåsmotet och Brottkärrsmotet som skräp på vägbanan orsakar trafikstörningar i båda riktningarna skriver Trafikverket på sin hemsida.

Enligt Trafikverket är ett körfält blockerat och personal på väg.

Störningarna förväntas pågå fram till klockan 17.

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