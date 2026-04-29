Just nu: Skräp på väg 158 – stor trafikpåverkan

Skräp på vägbanan orsakar stor trafikpåverkan på väg 158 under måndagseftermiddagen.
Det är mellan Lindåsmotet och Brottkärrsmotet som skräp på vägbanan orsakar trafikstörningar i båda riktningarna skriver Trafikverket på sin hemsida.
Enligt Trafikverket är ett körfält blockerat och personal på väg.
Störningarna förväntas pågå fram till klockan 17.
Text uppdateras...
Uppgifter: Det orsakade den totalförstörda villan i Fjärås
När Alice Johansson Brodén var 1,5 år drabbades hon både av en hjärntumör och en stroke. Läkarna gav henne en mörk prognos. I dag, 16 år gammal, driver hon företag där hon säljer egendesignade kepsar och mössor för att samla in pengar till Barncancerfonden. – Jag vill hjälpa forskningen att gå vidare, säger hon.