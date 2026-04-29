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TRAFIK 2026-09-21 KL. 16:21

Skräp orsakde stor trafikpåverkan på väg 158

Av Jenny Segergren

Skräp på vägbanan orsakade stor trafikpåverkan på väg 158 under måndagseftermiddagen.

Skräp orsakde stor trafikpåverkan på väg 158
Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det var mellan Lindåsmotet och Brottkärrsmotet som skräp på vägbanan orsakade trafikstörningar i båda riktningarna.

Enligt Trafikverket var ett körfält blockerat.

Strax efter klockan 17 var störningen åtgärdad.



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"Vi visste inte om hon skulle överleva"

När Alice Johansson Brodén var 1,5 år drabbades hon både av en hjärntumör och en stroke. Läkarna gav henne en mörk prognos. I dag, 16 år gammal, driver hon företag där hon säljer egendesignade kepsar och mössor för att samla in pengar till Barncancerfonden. – Jag vill hjälpa forskningen att gå vidare, säger hon.


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