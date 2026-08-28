Fjärde raka förlusten för Onsala

Av Thomas Östberg

Onsala började bra borta mot Västra Frölunda. Men en bit in i matchen föll laget in ett gammalt mönster, släppte in motståndaren och förlorade.





Hugo Björnberg gjorde Onsalas enda mål mot Västra Frölunda (arkivbild). Foto: Christian Johansson

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

"Lite som vanligt" konstaterar Onsalas assisterande tränare Sebastian Heaver: En strålande inledning och till och med ledningsmål mot ett topplag, men ändå en klar förlust till slut.

– Vi har ett bra tryck i första, men viker ner oss en stund före paus och bjuder in Frölunda. I andra halvlek låter vi dem göra två ganska enkla mål och matchen vänder, säger Sebastian Heaver.

Frölundas seger var absolut inte orättvis. Över 90 minuter blev skillnaden mellan lagen tydlig.

–Frölunda är ett erfaret lag som har mer spets än oss. De skapar många chanser på egentligen ingenting medan vi måste kämpa oss till varje måltillfälle. Det är något vi måste bli bättre på, säger Sebastian Heaver som ändå tycker att hans Onsala gjorde en relativt bra laginsats.

Efter mötena med Jonsered, Lindome och Dalstorp blev lördagens match i Göteborg den fjärde raka förlusten för Onsala. En trend som dock inte oroar Sebastian Heaver:

– Vi har mött fyra bra lag. Jag tycker att vi borde ha fått med oss någon poäng, men det är som det är. Samtidigt har vi hela tiden sagt att det framför allt är efter VF-matchen som vi ska börja ta poäng och där är vi nu.

Känner du någon oro när du tittar neråt i tabellen?

– Nej, inte alls faktiskt. Nu har vi Galtabäck i nästa match och en bra möjlighet att skapa ett större avstånd neråt. Vi har en tillräckligt bra trupp för att stanna i tvåan. Om får upp självförtroendet lite så löser vi det här.