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SPORT 2026-09-05 KL. 20:23
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Derbyseger lyfte Åsa över strecket

Av Thomas Östberg

Hemmalaget Åsa drog nytta av medvinden i första halvlek i bottenderbyt mot Lerkil. Åsa gjorde två mål före paus och det försprånget kunder gästerna, trots ett antal heta målchanser, aldrig hämta in. Segern innebär att Åsa tog klivet upp över nedflyttningsstrecket.

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