Debatt: Dags att städa upp

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TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Nu är det klart, svart på vitt. Det finns, i skrivande stund, inte några konkreta beslut på nytt vård- och omsorgsboende på plats under nästkommande mandatperiod på grund av a Moderaternas Alliansstyre.

Den 27 augusti hade det Moderatledda styret chansen att vara med och fatta ett beslut om att föreslå tidigareläggning av byggnation för ett vård- och omsorgsboende från 2031 till 2030 på initiativ av Socialdemokraterna.

Det röstades ner i nämnden för Vård & Omsorg. Samma parti tycks istället förbereda ett guldläge för privata aktörer att etablera sig dels genom att säkerställa att behovet är högt (många äldre kommer nu helt i onödan behöva stå i kö på grund av platsbrist inom en snar framtid) och genom att det Moderatledda styret nu har säkerställt att allt ligger i de privata företagens händer. (De privata aktörerna ser nämligen att kommunen inte har en utväg eftersom ingen byggnation är planerad förrän 2031 med en sannolik försening precis som det har varit med Signeshus och därmed kan man förhandla ordentligt där kommunen har de svaga korten).

Ett troligt svar från M är att man visst har planer och att det kommer vara klart till 2029 men nu kan man inte sätta höga krav utan nu kommer kommunen pressas att sätta låga krav för att locka intresserade aktörer (som vill vinstmaximera). Dessutom kommer skattebetalarna i Kungsbacka kommun behöva betala för tomplatskostnader på mellan minst 30 miljoner och kanske hela vägen upp till 60-70 miljoner per år.

Stoppa detta vansinne den 13 september. Låt ett parti som värnar om välfärden och samhällsutvecklingen ta ansvaret. Låt oss städa upp inom äldreomsorgspolitiken. Låt oss återupprätta äldreomsorgen och välfärden i sin helhet.

Ermin Skoric (S)

2:e vice ordförande och gruppledare för S i opposition i Nämnden för Vård & Omsorg