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NYHETER 2026-09-06 KL. 12:38

Lugn festivalnatt i Kungsbacka

Av Jenny Segergren

Trots mycket folk i rörelse under Kungsbacka stadsfestival var det få anmälningar under kvällen enligt polisen.

Lugn festivalnatt i Kungsbacka
Få anmälningar i Kungsbacka under natten enligt polisen. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det har varit en lugn kväll och natt i Kungsbacka meddelar polisen på söndagsmorgonen.

– En anmälan om ringa misshandel men övrigt har det varit lugnt, säger polisens presstalesperson Tamara Fuentes.

En polispatrull såg en konfrontation i Västra villastaden där en person uppgav att den blivit misshandlad. Enligt Tamara Fuentes var ingen person skadad och en anmälan om ringa misshandel upprättades.



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