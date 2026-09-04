Lugn festivalnatt i Kungsbacka

Trots mycket folk i rörelse under Kungsbacka stadsfestival var det få anmälningar under kvällen enligt polisen.
Det har varit en lugn kväll och natt i Kungsbacka meddelar polisen på söndagsmorgonen.
– En anmälan om ringa misshandel men övrigt har det varit lugnt, säger polisens presstalesperson Tamara Fuentes.
En polispatrull såg en konfrontation i Västra villastaden där en person uppgav att den blivit misshandlad. Enligt Tamara Fuentes var ingen person skadad och en anmälan om ringa misshandel upprättades.
Varje arbetsdag på Äskhult gör Thomas Carlsson och Jessica Bergqvist en tidsresa till bondesamhället på 1800-talet. De arbetar med häst och vagn och odlar gamla lantsorter. Deras enorma arbete med restaureringen och skötseln av Äskhult har nu prisats.