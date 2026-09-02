Historiskt ögonblick när första resursskolan invigdes

Kungsbacka kommuns första resursskola är invigd. Den riktar sig till elever med omfattande och varaktigt behov av särskilt stöd.
– Jag vill rikta ett stort tack, det ligger mycket jobb bakom och är redan en trygg och välkomnande miljö. Vi hoppas att alla elever här når sina drömmar, säger Emanuel Forsell (M), ordförande i nämnden för Förskola och grundskola, under sitt invigningstal.
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