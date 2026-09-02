Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Logga in Prenumerera
NYHETER 2026-09-04 KL. 18:00
Premium

Historiskt ögonblick när första resursskolan invigdes

Av Christina Nordwall

Kungsbacka kommuns första resursskola är invigd. Den riktar sig till elever med omfattande och varaktigt behov av särskilt stöd.
– Jag vill rikta ett stort tack, det ligger mycket jobb bakom och är redan en trygg och välkomnande miljö. Vi hoppas att alla elever här når sina drömmar, säger Emanuel Forsell (M), ordförande i nämnden för Förskola och grundskola, under sitt invigningstal.

Redan prenumerant? -


Bli prenumerant!


Efter kampanjmånaderna är priset 59 kr/mån. Utan bindningstid.

  • E-tidningen tre dagar i veckan.
  • Tillgång till alla premiumartiklar på norrahalland.se.
  • Mervärdeshäftet med massor av specialerbjudanden. (gäller vid tecknande av minst 6 månader)
  • Mervärdeserbjudanden på till exempel resor genom Happydays, föreställningar med mera.
  • Papperstidningen fredagar.
  • E-tidningen tre dagar i veckan.
  • Tillgång till alla premiumartiklar på norrahalland.se.
  • Mervärdeshäftet med massor av specialerbjudanden. (gäller vid tecknande av minst 6 månader)
  • Mervärdeserbjudanden på till exempel resor genom Happydays, föreställningar med mera.

Papperstidning inkl helgbilaga (fredagar)
+ e-tidning (tisdag, fredag och söndag)
+ nyhetssajt (uppdateras hela veckan)

Ingen bindningstid.
Kampanjen gäller nya prenumeranter och övergår
efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 149:-/mån

För dig som inte vill bläddra i papperstidning 
E-tidning (tisdag, fredag och söndag)
+ nyhetssajt (uppdateras hela veckan)

Ingen bindningstid.
Kampanjen gäller nya prenumeranter och övergår
efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 109:-/mån

Kampanjer gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 109:-/mån NH Digital komplett.

Kampanjen gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 149:-/mån.

Skapa konto
Ange dina uppgifter för att skapa ett konto i samband med köp av prenumeration.

Jag som ger bort prenumerationen är:

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I NYHETER

Premium | NYHETER 2026-09-04 KL. 19:00
Här avråder kommunen från bad
Premium | NYHETER 2026-09-04 KL. 18:00
Historiskt ögonblick när första resursskolan invigdes
Premium | NYHETER 2026-09-04 KL. 15:00
NH liverapporterar från stadsfestivalen: "Ett komplement"
Premium | NYHETER 2026-09-04 KL. 13:06
Därför grävs det bakom P-hus Linden
Premium | NYHETER 2026-09-04 KL. 12:33
15-åring häktad efter skotten i Särö
Premium | NYHETER 2026-09-04 KL. 11:45
Så stort är intresset för lokalerna i arenan
NYHETER 2026-09-04 KL. 08:50
Regn och blåst på väg – sedan kommer solen
NYHETER 2026-09-04 KL. 07:30
Polisen varnar: Så undviker du bedragarnas nya sätt
Premium | NYHETER 2026-09-04 KL. 07:00
En misstänks för mordförsök efter skotten i Särö
Premium | NYHETER 2026-09-03 KL. 21:55
Bröt sig in i bostad – stal motorsåg och kontanter

Fler nyheter

MEST LÄSTA NYHETER

Premium | NYHETER 2026-09-02 KL. 22:00
Efter dödsolyckan: "Jag försökte rädda hennes liv"
NYHETER 2026-09-02 KL. 21:30
Bekräftat: Kvinnan dog efter dykolyckan i Lerkil
Premium | NYHETER 2026-09-03 KL. 13:01
Trädfällning sätter stopp för Onsalavägen
NYHETER 2026-09-03 KL. 09:05
Stopp i tågtrafiken – flera avgångar ställdes in
Premium | NYHETER 2026-09-03 KL. 06:45
Vägen stängs av – här stoppas all trafik

Fler nyheter


Besökadress: Kyrkogatan 2-4, Kungsbacka
Postadress: Box 104 20, 434 24 Kungsbacka

Växel: 0300-10175

VD och chefredaktör:
Stefan Pettersson
Ansvarig utgivare:
Linnea Andersson
Tel: 0300-52 13 54
linnea.andersson@norrahalland.se

Redaktionen:
Tel: 0300-101 75
redaktionen@norrahalland.se

Prenumeration:
Tel: 0300-101 75
prenumeration@norrahalland.se

Annonsering:
Tel: 0300-101 75
annons@norrahalland.se

Nyheter
Sport
Nöje & Kultur
Familj
Åsikter

Kundservice
Prenumerera
Skicka in
Mervärdet
Annonser
Köpvillkor
GDPR

© 2026 Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Allt material på Norra Halland - Kungsbackas största tidning är skyddat enligt upphovsrättslagen.