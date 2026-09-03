Bandet spelade in musikvideo – mitt under konserten

Det var full fart när Sub Cult Killers hade konsert på Toms Records. Men spelningen hade också ett annat syfte. Den användes för att spela in bandets nya musikvideo.
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