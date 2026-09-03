Här är planen för Kungsbackas gatubelysning

Genom att byta ut alla befintliga traditionella belysningsarmaturer mot LED-lampor kan Kungsbacka kommun minska kostnaderna för gatubelysning till hälften. Och med sensorstyrd belysning skulle kostnaderna kunna halveras en gång till. En möjlig total besparing på cirka 75 procent, alltså. Om tio år kan hela teknikskiftet vara genomfört.
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