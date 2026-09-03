Debatt: Stärk studieförbunden för en starkare demokrati

Debattörerna från Socialdemokraterna trycker på vikten av studieförbund. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

I studieförbundens lokaler samlas varje år tusentals människor i olika åldrar som vill spela tillsammans i sina band, lära sig nya språk i studiecirklar, utveckla sina kunskaper i målning och keramik och diskutera samhällsfrågor med mera.

Här träffas biodlare, pensionärsföreningar, teaterföreningar, politiska föreningar, trädgårdsodlare, föreningar för funktionshindrade, rockgrupper med flera som får förnyad och fördjupad kunskap och inte minst gemenskap och samhörighet.

Studieförbunden har de senaste åren sett sina bidrag radikalt nedskurna från regeringen. Det har inneburit höjda priser för studiecirklar och kurser och brist på replokaler för musikaliska ungdomar.

Vi socialdemokrater har därför i vår budget i kommunen lagt 7 miljoner till studieförbunden.

I en tid när det alltmer talas om ensamhet och psykisk ohälsa är det särskilt viktigt att uppmuntra olika former av samarbete, personlig utveckling och gemenskap.

Studieförbund är och har länge varit en viktig del för den svenska demokratin och samhällsutvecklingen. Engagerade nyfikna människor i samarbete är en grogrund för ett demokratiskt samhälle.

Birgitta Tingdal (S)

Magnus Calén (S)

Alireza Sherzad (S)

Britt Tönnberg (S)