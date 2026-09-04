Debatt: Hur eniga är egentligen Alliansen?

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Jag läser just nu i NH 28/8-26 om de olika partiernas önskan om en bättre framtid i Kungsbacka, vilka satsningar man vill göra och hur framtiden skall formas.

Alla dessa önskningar och visioner som sägs om förbättring av företagsetablering, markanvisningar, om trafik/kollektivtrafik både kommunalt och regionalt, till och med inom andra regioner och län i vår närhet, om bostäder i olika former, främst villaområden, om frihet och allt för alla som har viljan att bli en del av Kungsbacka.

Hur har Alliansen, moderater och övriga partier Kristdemokraterna, Centern och Liberalerna med stöd av Sverigedemokraterna ”mage” att gå ut med dessa önskemål och visioner? Hur många år har inte Moderaterna styrt Kungsbacka med sina stödpartier. De binder verkligen ris åt sig själva då dessa partier styrt vårt Kungsbacka sedan 90-talet. De sätter ju krokben för sig själva och att deras politik inte levt upp till de önskemål och visioner som de nu framför, vart vill de komma med sina uttalanden och visioner?

Hur eniga är egentligen Alliansen? Många viljor och idéer som skall enas, hur används språket, hur tolkas lagar och föreskrifter och hur formuleras visionerna i det interna rummet? Vilka förutsättningar får våra tjänstepersoner att ge service till medborgarna, då deras uppdrag oftast är styrda av olika lagrum och direktiv som skall följas.

Politik brukar vara ett givande och tagande, politik formas utifrån våra medborgares, våra skattebetalares pengar och skall tillgodose olika behov som invånarna har för att ha en fungerande vardag och ett gott liv utifrån sina behov.

Visioner kan alla ha, men samtidigt får ingenting kosta något, vart och hur skall våra skattepengar gå och användas? Vilka favörer och förmåner skall kommunens företagare förväntas ha inför eventuella nya eller utökade etableringar?

Vilka direktiv ges via Alliansen till kommunfullmäktige och till våra förvaltningar som ideligen får klagomål på sin senfärdighet och byråkratiska handläggning, otillgänglighet och brist på service.

Frågan blir för mig, vem är det som styr, vem ”kräver rättning i leden”, varför har vi brister i systemet när Alliansen redan idag styr över nämnderna och i kommunen? Borde de inte rättfärdiga sig själva, vem tror de styrande att de egentligen är? Vem stoppar planeringen utifrån deras politik som inte kan eller har genomförts?

Några nya tankar och idéer tar de inte till sig då de inte vill lyssna på andra förslag från exempelvis oppositionens olika partier.

Medborgare och samhällsinriktad