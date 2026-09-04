Debatt: (V)ill stänga ner din privatdrivna vårdcentral

Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Sedan 2007 finns Vårdval Halland. Som patient väljer man själv vårdcentral. Är man inte nöjd kan man byta.

I Halland har en majoritet av invånarna valt en privat driven vårdcentral. När vårdvalet infördes var över 70 procent av invånarna listade på en av regionens. Hallänningen har röstat med fötterna.

I ett förslag nationellt mot privat drift av sjukvård talar Vänsterpartiet inte klartext utan smyger in förslaget.

Man vill avskaffa lagen om valfrihet (LOV). Låter ju inte så farligt, men det är LOV som gör vårdval lagligt. Utan LOV inget vårdval och utan vårdval inga privat drivna vårdcentraler.

Med Vänsterpartiets politik får fem privatdrivna vårdcentraler, från Frillesås till Bolsheden lägga ner.

Vågar du rösta på Vänsterpartiet?

Tommy Rydfeldt (L),

kandidat kommunfullmäktige