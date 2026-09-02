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NYHETER 2026-09-04 KL. 15:00
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NH liverapporterar från stadsfestivalen: "Ett komplement"

Av Eric Andersson

På lördag är det dags för årets stora nöjesdag i Kungsbacka när Stadsfestivalen äger rum. Ett evenemang som kommer hårdbevakas av Norra Halland som liverapporterar hela dagen och kvällen.
– Vi såg att det fanns ett stort intresse förra året, säger Stefan Pettersson, vd och chefredaktör på Norra Halland.

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