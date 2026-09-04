Norra Halland - Kungsbackas största tidning
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NYHETER 2026-09-06 KL. 16:30
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Så vill politikerna förändra äldreomsorgen

Fler eller färre privata utförare? Hur ska fler lockas till vården och vad kan göras för att minska ensamheten bland äldre? Så svarar Kungsbackas partier på tre frågor om framtidens äldreomsorg.

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