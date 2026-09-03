Debatt: Utjämning ska bygga ansvar, inte urholka det

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TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Vänsterpartiet lovar att åtta av nio kommuntyper vinner på partiets nya utjämningsförslag. Vi är den nionde. För Kungsbacka handlar det om upp emot hundra miljoner kronor per år som inte kommer gå till skola, vård och omsorg.

Vänsterpartiet presenterade nyss sitt förslag till nytt kommunalt utjämningssystem. Hälften av kostnadsutjämningen ska bygga på kommunernas egna redovisade kostnader i stället för på strukturella förutsättningar. Det verkar rättvist på ytan, men blir orättvist i praktiken.

Vänsterpartiet säger själva att åtta av nio kommuntyper vinner och att landsbygdskommuner kan sänka skatten med nästan två kronor. De är också helt tydliga med vem som ska betala. Det är Kungsbacka. Det motsvarar över hundra miljoner kronor per år. Det är hundra miljoner som i dag går till skola, trygghet och omsorg och motsvarar över 500 förskoleplatser eller fler än 150 undersköterskor.

Vänsterpartiet hänvisar också till Norge. Den senaste översynen av deras system slår fast att utjämningen bör bygga på beräknat utgiftsbehov och inte på kommunernas faktiska utgifter, eftersom det bara är strukturella skillnader som ska utjämnas.

Låter man de egna faktiska utgifter styra får välfungerande kommuner lägre överföringar samtidigt som slöseri och ineffektivitet belönas. Resultatet blir svagare drivkrafter att använda skattepengarna rätt. Det är en viktig skillnad mellan att utjämna förutsättningar och att utjämna resultat.

I dag behåller Kungsbacka en femtedel av kommunalskatten från en inflyttad höginkomsttagare, sedan utjämningen tagit sitt. Med Vänsterpartiets förslag blir det en tjugondel.

När frågan nu åter diskuteras inför valet är det viktigt att hålla fast vid den grundläggande principen: välskötta kommuner ska inte straffas för att de gör rätt. För välfärd skapas inte av att varje högre kostnad görs till någon annans ansvar. Den skapas av människor som arbetar, företag som växer och kommuner som tar ansvar för sin ekonomi.

Hravn Forsne (M), ordförande vård och omsorg Kungsbacka

Emanuel Forsell (M), ordförande för och grundskola, Kungsbacka