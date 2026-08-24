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SPORT 2026-09-06 KL. 11:09
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Fjärås överraskade mot topplaget MFF

Av Thomas Östberg

IFK Fjärås tränare tycker att Malmö FF Akademi är seriens bäst lag. Ändå lyckades hans tjejer i lördags få stopp på talangerna från Skåne och ta tre sköna poäng i kampen för att undvika den negativa kvalplatsen.

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