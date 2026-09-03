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DEBATT 2026-09-05 KL. 08:30

Debatt: En trygg äldreomsorg

Debatt: En trygg äldreomsorg
Tommy Rydfeldt och Monica Neptun från Liberalerna.

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Att bli äldre ska aldrig innebära att man förlorar sin frihet, självständighet eller trygghet. För Liberalerna är utgångspunkten tydlig: äldre ska kunna leva ett gott liv med valfrihet, respekt och människovärde. Eller som liberala kämpen Barbro Westerholm utryckte det: "Leva livet, hela livet."

Vi vill peka på två saker som skulle stärka äldreomsorgen i Kungsbacka: Fler trygghetsboenden och fast kommunanställda läkare.

Ensamhet och bostäder som inte längre är anpassade efter livets förändringar är stora utmaningar för många äldre. Trygghetsboenden kan ge både gemenskap, tillgänglighet och trygghet – utan att man behöver flytta till ett vård- och omsorgsboende.

Idén om trygghetsboenden drevs bland annat fram av Barbro Westerholm. Nu vill Liberalerna öka trycket för att förverkliga visionen i Kungsbacka.

Kommunen bör ställa tydligare krav i stadsplaneringen och kunna säga ja till byggnation villkorat med att trygghetsbostäder samtidigt skapas. Vi behöver fler anpassade bostäder, generösa gemensamhetsutrymmen och större möjlighet för äldre att själva välja hur och var de vill bo.

Fler trygghetsboenden skapar dessutom en positiv kedjeeffekt. När äldre kan flytta till ett mer tillgängligt boende frigörs villor och lägenheter för andra Kungsbackabor.

I dag är hemsjukvården och den vård- och omsorg som ges på kommunens boenden splittrad. Regionen ansvarar för läkaren medan kommunen ansvarar för de mesta av den övriga vården och omsorgen. De försvårar kontinuiteten och helhetssynen kring patienten.

Liberalerna vill därför att Kungsbacka under nästa mandatperiod inleder samtal med Region Halland om kommunalt anställda läkare som arbetar patientnära i hemsjukvården, på korttidsboenden och särskilda boenden. Från 1 augusti är detta möjligt enligt lag.

Det ger snabbare medicinska beslut, bättre stöd till personalen och framför allt ökad trygghet för äldre när man möter samma läkare som känner dig och dina behov.

Nära vård kräver närvarande läkare. Trygg äldreomsorg kräver nytänkande.

Tommy Rydfeldt (L),

seniorkandidat till kommunfullmäktige

Monica Neptun (L),

seniorkandidat till kommunfullmäktige



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