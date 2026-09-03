Debatt: Barn ska inte ärva våra obetalda räkningar

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Replik på "Barn ska inte ärva ett skuldberg".

Vi håller med om en viktig sak: politiken har ett ansvar långt bortom nästa val. Våra barn ska inte behöva betala för att vi inte tog ansvar i dag, men då måste vi tänka större än kommunens låneskuld.

En stark ekonomi är viktig. Kungsbacka ska använda skattebetalarnas pengar klokt och inte låna pengar i onödan. Men skulder kan se olika ut.

Om vi lämnar efter oss eftersatta VA-system, fastigheter och skolor som kräver stora framtida investeringar eller en kommun som inte är rustad för skyfall, översvämningar och ett förändrat klimat – då skickar vi också en nota till våra barn.

Det samma gäller förebyggande arbete. Att investera i lärare, elevhälsan, socialtjänsten och föreningslivet kostar i dag, men kan förhindra betydligt större mänskliga och ekonomiska kostnader i morgon. Därför vill vi se satsningar som stärker barns trygga uppväxt.

God ekonomi handlar alltså inte om att till varje pris undvika lån. Det handlar om att använda kommunens resurser klokt och skilja mellan kostnader och investeringar. Att göra genomtänkta, långsiktiga investeringar kan ibland vara mer ansvarsfullt än att avstå och lämna en större kostnad till framtiden.

Och det finns en skuld som inte syns i kommunens balansräkning. Om vi fortsätter förbruka naturresurser och orsaka klimatutsläpp vars konsekvenser våra barn får hantera, lever också vi på kredit.

Miljöpartiet vill lämna över ett Kungsbacka med stabil ekonomi. Men också ett Kungsbacka med rent vatten, fungerande skolor, välskött infrastruktur, livskraftig natur och en kommun rustad för ett förändrat klimat.

Barn ska inte ärva ett skuldberg – vare sig det är ekonomiskt, socialt eller ekologiskt.

Miljöpartiet de gröna i Kungsbacka

Håkan Färnlöf, Elisabeth Sahlsten, Emma Vildstrand