Debatt: E6 kräver mer än stora ord i en valrörelse

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Per Svensson (S) påstår i ett plötsligt utspel att han nu vill se en utbyggd E6:a, från Kungsbacka till Kållered gärna med sex körfält. Sent ska syndaren vakna, tänker resten av Halland. Ännu en lögn eller i alla fall halvsanning, tänker jag.

Den som har följt arbetet vet att frågan har varit på bordet länge, och att den redan är en del av Region Hallands gemensamma prioriteringar. I Region Hallands yttrande till den nationella planen står det tydligt:

“Västkuststråket är en viktig livsnerv och en nationell angelägenhet. Kapaciteten behöver öka i väg och järnvägsstråken söder om Göteborg, som är Sveriges näst största regionöverskridande pendlingsstråk.”

S nuvarande regionråd har skrivit gemensamma debattartiklar ihop med Mikaela W, regionstyrelsens ordförande, just kring behovet av kapaciteten på väg- och järnväg genom Halland.

Det är alltså ingen ny idé som plötsligt väckts av ett pressmeddelande. Arbetet är igång, och det har drivits gemensamt av kommuner och region under lång tid.

När Pers egen kommun Falkenberg nyligen fick möjlighet att påverka den regionala infrastrukturplanen valde man att prioritera väg 153 och 154 samt förbindelserna mot Ullared. Kungsbacka har däremot tydligt krävt ökad kapacitet på E6/E20 och 158:an mot Göteborg, och Region Halland har slagit fast att E6:s långsiktiga kapacitet ska säkerställas.

Att tala om sex körfält på E6 är i sig inget kontroversiellt, även om brukligt är att låta tekniska lösningar tas fram av sakkunniga. Om det är vad som krävs för att lösa kapacitetsproblemen, så ska det naturligtvis prövas. Men att i elfte timmen försöka göra frågan till ett partipolitiskt utspel är att förringa den verkliga utmaningen: att bygga en hållbar och effektiv infrastruktur för hela västkusten.

E6:an är inte ett kampanjprojekt att plocka fram två veckor innan val. Den är en del av Sveriges ryggrad för transporter. Den binder samman arbetsmarknader, stärker tillväxten och gör det möjligt för människor att bo och arbeta i hela regionen.

Diskussionen borde handla om riktig långsiktighet, inte om politiska rubriker. Kungsbacka och Halland växer, och med det ökar trycket på både vägar och kollektivtrafik. Vi har sagt länge att kapaciteten behöver öka.

Skillnaden är att vi driver infrastrukturpolitik även mellan valrörelserna, med fokus på resultat, inte på utspel.

Lisa Andersson (M),

kommunalråd i Kungsbacka