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NYHETER 2026-09-05 KL. 23:15
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Eurodance-kungen intog torget – se bilderna här

Av Carl Johan Mårtensson

Nostalgi, eurodance och fullt ös – så kan finalen på stadsfestivalen summeras. När E-Type intog stora scenen på torget med megahits som ”This Is the Way” och ”Eurofighter” bjöds Kungsbacka på en riktig show.

Se alla bilderna från folkfesten här.

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