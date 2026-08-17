Larm om brand i byggnad – var rök från bastu

Av Johanna Simonsson

Räddningstjänsten larmades till en byggnad efter uppgifter om en brand. Det visade sig vara rök från en bastu. Räddningstjänsten är på plats och ventilerar ut röken.



Räddningstjänsten har fått in larm om brand i en byggnad. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

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Det var vid 10-tiden på onsdagen som larmet kom in till SOS Alarm.

Räddningstjänsten var på plats och kunde vid 10.30 konstatera att det inte rörde sig om någon brand.

– Det är ingen brand utan rök från en bastu. Det är en plastbit som har smält på aggregatet. Vi är på plats och håller på att ventilera och få ut röken, säger Sara Rosenqvist, larm- och ledningsoperatör på Räddningstjänsten Storgöteborg.