Lastbil har kört in i viadukt – räddningstjänsten på plats

Av Johanna Simonsson

En lastbil har kört in i en viadukt och räddningstjänsten är på plats.



En lastbil har kört in i en viadukt. Foto: Linnea Andersson

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det var klockan 11.24 som räddningstjänsten fick in larmet om en trafikolycka på Skolgatan i Kungsbacka.

– Det är en lastbil som kört in i viadukten. Vi kom precis fram, säger Kalle Kivistö på räddningstjänsten Storgöteborg klockan 11.25.

Enligt Norra Hallands reporter på plats flyttades astbilen bort vid 11.30. Räddningstjänsten är kvar på platsen och sanerar vägbanan.