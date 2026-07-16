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NYHETER 2026-07-18 KL. 14:58

Larm om brand i byggnad i Ölmevalla

Av Ronny Karlsson

Räddningstjänsten har fått in ett larm om en brand i en ladugårdsbyggnad i trakterna kring Ölmevalla under lördagseftermiddagen.

Larm om brand i byggnad i Ölmevalla

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Larmet kom in klockan 14.40 och det är personer i en förbipasserande bil som slagit larm. Enligt de första uppgifterna handlar det om brand i en byggnad.

Räddningstjänsten är på väg till platsen.

– Det vi vet är att någon ringt in och sett att det kommer ut svart rök. Vi ska åka dit och ta reda på mer, säger larm- och ledningsoperatör Björn van der Kaii på Räddningstjänsten Storgöteborg.

Artikeln uppdateras.



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