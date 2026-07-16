Larm om brand i byggnad i Ölmevalla

Räddningstjänsten har fått in ett larm om en brand i en ladugårdsbyggnad i trakterna kring Ölmevalla under lördagseftermiddagen.
Larmet kom in klockan 14.40 och det är personer i en förbipasserande bil som slagit larm. Enligt de första uppgifterna handlar det om brand i en byggnad.
Räddningstjänsten är på väg till platsen.
– Det vi vet är att någon ringt in och sett att det kommer ut svart rök. Vi ska åka dit och ta reda på mer, säger larm- och ledningsoperatör Björn van der Kaii på Räddningstjänsten Storgöteborg.
Artikeln uppdateras.
"Fick en sån jäkla frossa så jag låg bara och skakade"
Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.