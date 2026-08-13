Rökutveckling från elbil – räddningstjänsten fick bevaka

Rökutveckling från en elbil fick räddningstjänsten att rycka ut på onsdagskvällen. De fick stanna kvar och bevaka bilen under natten.
Strax efter klockan 22 fick räddningstjänsten larm om en brinnande elbil i Kullavik.
När de kom fram konstaterades rökutveckling från bilen. Den flyttades då från sin ursprungliga plats.
– Den stod i en carport först men vi tog ut den sedan så den skulle stå mer fritt, säger Bosse Florell, larm- och ledningsoperatör på Räddningstjänsten Storgöteborg.
Räddningstjänsten stannade kvar och bevakade bilen under natten. På morgonkvisten kunde den lämnas över till ägarna igen.
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Kanske har du hört honom i P4 när han varnar för storm och oväder. Eller så har du läst när han berättar om helgens väder i NH. Med 35 år på SMHI är Kungsbackabon en av Sveriges mest erfarna meteorologer. – Det mest intressanta är när det blir väldigt markanta väderskiften som går väldigt snabbt. När man lyckas förutsäga det så gör man verkligen skillnad som meteorolog, säger Torbjörn Simann.