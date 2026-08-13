Rökutveckling från elbil – räddningstjänsten fick bevaka

Av Johanna Simonsson

Rökutveckling från en elbil fick räddningstjänsten att rycka ut på onsdagskvällen. De fick stanna kvar och bevaka bilen under natten.



Räddningstjänsten fick larm om rökutveckling från en elbil. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Strax efter klockan 22 fick räddningstjänsten larm om en brinnande elbil i Kullavik.

När de kom fram konstaterades rökutveckling från bilen. Den flyttades då från sin ursprungliga plats.

– Den stod i en carport först men vi tog ut den sedan så den skulle stå mer fritt, säger Bosse Florell, larm- och ledningsoperatör på Räddningstjänsten Storgöteborg.

Räddningstjänsten stannade kvar och bevakade bilen under natten. På morgonkvisten kunde den lämnas över till ägarna igen.