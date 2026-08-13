Brinnande bil på E6 misstänks vara stulen

Av Johanna Simonsson

Bilen som började brinna på E6 under torsdagsmorgonen visade sig vara stulen. Ägaren uppgav för polisen att han hade lämnat bilen på en pendelparkering.



Bilen som brann på E6 under torsdagsmorgonen misstänks vara stulen. Foto: Läsarbild

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Larmet kom in klockan 07.14 efter att det rapporterats om kraftig rök från en bil på E6 i södergående riktning.

Räddningstjänsten ryckte ut och kunde konstatera att bilen var helt övertänd. Vägen stängdes av helt i södergående riktning medan släckningsarbetet pågick.

Branden orsakade stor trafikpåverkan och långa köer på E6 under morgonen. Räddningstjänsten var klar med släckningsarbetet strax före klockan 08 och då öppnades ett körfält.

Det fanns ingen förare till bilen på plats på E6.

– Det var ingen där men vi kom så småningom i kontakt med ägaren av fordonet, en man i 30-årsåldern, som uppger att det inte var där han hade ställt bilen, säger Adam Isaksson Samara, polisens presstalesperson i region Väst.

Polisen har därför upprättat en anmälan om tillgrepp av fortskaffningsmedel. Det finns i nuläget ingen misstänkt.

Bilen har bärgats från platsen och ska köras till pendelparkeringen där ägaren uppger att han hade lämnat den.

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