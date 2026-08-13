Front stulen från bil – flera fall på kort tid

Av Johanna Simonsson

När en bilägare kom ut till sin bil upptäcktes det att fronten var stulen. Flera liknande händelser har inträffat den senaste veckan.



Polisen kontaktades när en bilägare märkte att fronten var stulen. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Under onsdagsmorgonen anmäldes stölden av fronten på en Volvo V70.

– Det har hänt natten till onsdag och upptäcktes på morgonen, säger Ulf Eriksson, stationsbefäl i Kungsbacka.

Även under helgen blev två bilägare av med stötfångarna på sina Volvo V70. Den ena stölden ägde rum i Kullavik och den andra i Frillesås.

– Vi får titta på det och se om vi ser något samband, säger Eriksson.