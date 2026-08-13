Front stulen från bil – flera fall på kort tid

När en bilägare kom ut till sin bil upptäcktes det att fronten var stulen. Flera liknande händelser har inträffat den senaste veckan.
Under onsdagsmorgonen anmäldes stölden av fronten på en Volvo V70.
– Det har hänt natten till onsdag och upptäcktes på morgonen, säger Ulf Eriksson, stationsbefäl i Kungsbacka.
Även under helgen blev två bilägare av med stötfångarna på sina Volvo V70. Den ena stölden ägde rum i Kullavik och den andra i Frillesås.
– Vi får titta på det och se om vi ser något samband, säger Eriksson.
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Kanske har du hört honom i P4 när han varnar för storm och oväder. Eller så har du läst när han berättar om helgens väder i NH. Med 35 år på SMHI är Kungsbackabon en av Sveriges mest erfarna meteorologer. – Det mest intressanta är när det blir väldigt markanta väderskiften som går väldigt snabbt. När man lyckas förutsäga det så gör man verkligen skillnad som meteorolog, säger Torbjörn Simann.