Bil helt övertänd på E6 – vägen stängdes av

Av Johanna Simonsson

En helt övertänd bil på E6 under torsdagsmorgonen påverkar trafiken kraftigt. Räddningstjänsten är på plats och vägen i södergående riktning stängdes av helt. Branden har skapat långa köer.

Räddningstjänsten har fått larm om en brand på E6. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Larmet kom in klockan 07.13.

Enligt initiala uppgifter ska det röra sig om en bilbrand på E6 i höjd med Arendalsvägen.

Enligt Trafikverket är det stor påverkan på trafiken. Ett körfält och en vägren är blockerade klockan 07.15.

Klockan 07.35 är räddningstjänsten på plats.

– Den är helt övertänd och vi har påbörjat släckningsarbete. Den står i södergående riktning och där har vi stängt av vägen helt, säger Bosse Florell, larm- och ledningsoperatör på räddningstjänsten Storgöteborg.

Enligt Trafikverket väntas trafiken vara påverkad fram till klockan 08.15.

Klockan 07.55 är räddningstjänsten klara med släckningsarbetet.

– Branden är släckt och vi har öppnat ett körfält. Bärgare ska vara beställd av Trafikverket så vi väntar på bärgning, säger Patrik Hedlund, larm- och ledningsoperatör på räddningstjänsten Storgöteborg.

Branden och insatsen har skapat långa köer på E6 under torsdagsmorgonen.

Sandsjöbacka rastplats norrut vid 08-tiden. Foto: Trafiken.nu

Sandsjöbacka rastplats söderut vid 08-tiden. Foto: Trafiken.nu

Sandsjöbacka faunabro söderut vid 08-tiden. Foto: Trafiken.nu