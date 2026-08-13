Bil helt övertänd på E6 – vägen stängdes av

En helt övertänd bil på E6 under torsdagsmorgonen påverkar trafiken kraftigt. Räddningstjänsten är på plats och vägen i södergående riktning stängdes av helt. Branden har skapat långa köer.
Larmet kom in klockan 07.13.
Enligt initiala uppgifter ska det röra sig om en bilbrand på E6 i höjd med Arendalsvägen.
Enligt Trafikverket är det stor påverkan på trafiken. Ett körfält och en vägren är blockerade klockan 07.15.
Klockan 07.35 är räddningstjänsten på plats.
– Den är helt övertänd och vi har påbörjat släckningsarbete. Den står i södergående riktning och där har vi stängt av vägen helt, säger Bosse Florell, larm- och ledningsoperatör på räddningstjänsten Storgöteborg.
Enligt Trafikverket väntas trafiken vara påverkad fram till klockan 08.15.
Klockan 07.55 är räddningstjänsten klara med släckningsarbetet.
– Branden är släckt och vi har öppnat ett körfält. Bärgare ska vara beställd av Trafikverket så vi väntar på bärgning, säger Patrik Hedlund, larm- och ledningsoperatör på räddningstjänsten Storgöteborg.
Branden och insatsen har skapat långa köer på E6 under torsdagsmorgonen.
Sandsjöbacka rastplats norrut vid 08-tiden. Foto: Trafiken.nu
Sandsjöbacka rastplats söderut vid 08-tiden. Foto: Trafiken.nu
Sandsjöbacka faunabro söderut vid 08-tiden. Foto: Trafiken.nu
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