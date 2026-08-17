Klart: Jeremejeff presenterad av ny klubb

Av Eric Andersson

Tidigare i veckan sipprade det ut uppgifter om att Alexander Jeremejeff hade gjort klart med en ny klubb. Nu är flytten bekräftad för anfallaren från Kungsbacka.

Arkivfoto: Christian Johansson

FOTBOLL. Alexander Jeremejeff blev klar för grekiska PAOK till 2026. Under våren så slog 32-åringen till med nio fullträffar i den nya klubben, varav sju i ligaspelet.

Men mer än ett halvår blir det inte i Thessalonikiklubben. Under fredagen presenterades anfallaren från Kungsbacka av indonesiska Persilja Jakarta som slutade trea förra säsongen.

– Jag vet att det är den största klubben i Indonesien och när jag hörde om Persijas intresse ville jag verkligen komma. Så jag är väldigt glad att äntligen vara här, säger Alexander Jeremejeff till klubbens sajt.

Kontraktet ska vara skrivet över säsongen 2027/2028.

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