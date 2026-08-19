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NYHETER 2026-08-20 KL. 21:37
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Politisk debatt tre veckor före valet

Av Thomas Östberg

Bostäder och byggande, utbildning och kompetens, trygghet och kommunens investeringar. Det var ämnena när torsdagens politiska debatt på Kungsbacka teater inleddes med momentet "heta stolen". Efter paus och mingel var det dags att besvara en del av de frågor om publiken skickat in i förväg.

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